Яхта оставила без света жителей Бердска

Яхта задела провода линии электропередачи под городом Бердском в Новосибирской области, в результате чего город на несколько часов остался без света, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, днем 31 августа 2024 года на реке Бердь вблизи города Бердск катер задел мачтой линию электропередачи. В результате чего произошло отключение электричества в городе Бердске. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — сказано в сообщении.

Глава города Роман Бурдин уточнил, что все члены экипажа живы. «Предварительная причина — техническая неисправность. Экипаж опытный», — написал он в своем телеграм-канале.