Яхта оставила без света жителей Бердска

Яхта задела провода линии электропередачи под городом
Бердском в Новосибирской области, в результате чего город на несколько часов
остался без света, говорится в сообщении Восточного межрегионального
следственного управления на транспорте СК РФ.
«По предварительным данным, днем 31 августа 2024 года на
реке Бердь вблизи города Бердск катер задел мачтой линию электропередачи. В
результате чего произошло отключение электричества в городе Бердске.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — сказано в сообщении.
Глава города Роман Бурдин уточнил, что все члены экипажа живы. «Предварительная причина — техническая неисправность. Экипаж опытный», — написал он в своем телеграм-канале.