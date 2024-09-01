Три беспилотных летательных аппарата попытались атаковать Каширскую ГРЭС, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

«Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС», — написал Шувалов в своем он в телеграм-канале.

Он уточнил, что жертв и разрушений нет. Также не наблюдается перебоев с электричеством. На месте работают оперативные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на столицу.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву. На месте работают все службы», — сказал Собянин.