Три беспилотных летательных аппарата попытались атаковать Каширскую
ГРЭС, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.
«Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС», — написал Шувалов в своем он в телеграм-канале.
Он уточнил, что жертв и разрушений нет. Также не наблюдается
перебоев с электричеством. На месте работают оперативные службы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили
четыре беспилотника, летевших на столицу.
«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и
сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву. На
месте работают все службы», — сказал Собянин.