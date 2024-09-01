Подписка «Яндекс Плюс» подорожает

Система подписок «Яндекс Плюс» получила масштабное обновление — пользователям в базовом варианте придется платить больше, однако за это они получат дополнительный контент, сообщает пресс-служба компании.

Так, в базовую подписку «Яндекс Плюс» теперь вошли книжный сервис «Букмейт» и «Больше кино» с фильмами и сериалами в дополнение к «Кинопоиску». Ранее эти услуги предлагались отдельно за дополнительные 100 рублей в месяц.

Кроме того, подписчикам доступны детский режим и спортивные трансляции на «Кинопоиске», а также раздел с аудиокнигами на «Яндекс Музыке». Единая цена базовой подписки теперь будет составлять 399 рублей в месяц вместо 299 рублей.

Для пользователей, у которых уже есть подписка, но не подключены опции «Букмейт» и «Больше кино», будет действовать специальный период. До 1 октября подписка с новым контентом будет стоить для них как раньше — 299 рублей в месяц, а после этой даты — 399 рублей в месяц.

Те, кто в дополнение к «Яндекс Плюсу» покупал «Букмейт» или «Больше кино», получат еще одну опцию за те же деньги, а для тех, у кого подключены обе опции, ежемесячный платеж уменьшится с 499 рублей до 399 рублей.