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Песков раскрыл подробности ночной работы Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин ночью постоянно получает отчеты военных и при необходимости общается с властями приграничных регионов, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину уточнил, что глава государства президент лично контролирует вопросы в областях с острой ситуацией, находясь в ежедневном или ежечасном контакте с главами регионов и ведомствами.

«Несколько раз в день или по мере необходимости, и днем, и ночью Владимир Путин получает доклады по линии военных. Это его ипостась верховного главнокомандующего», — подчеркнул Песков.

Российская армия с 6 августа ведет бои с ВСУ в Курской области. В шести приграничных районах, а также двух прилегающих к Курской АЭС, объявили эвакуацию. Из региона на конец августа уехало около 133 тысяч человек.

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Политика #Россия
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