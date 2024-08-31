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Норвежская принцесса вышла замуж за шамана-африканца

Источник:
Sibnet.ru
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Марта-Луиза, старшая дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони, вышла замуж за афроамериканского шамана Дурека Верретта.

После помолвки в 2022 году она решила отказаться от титула принцессы Норвежской из-за свадьбы с «простолюдином», однако Харальд V сохранил ей титул. На свадьбе присутствовали 350 гостей, в том числе родители невесты и ее брат, пишет издание Hello.

Поздравить молодоженов приехала 92-летняя принцесса Астрид, которая приходится дочерью короля Норвегии Олафа V и принцессы Швеции Марты. На церемонию ее привезли на кресле-каталке.

Марте-Луизе 52 года, Дуреку Верретту — 49 лет. Их отношения начались в 2019 году. Веррет проводит частные шаманские сеансы. По словам шамана, его мать имеет норвежско-индийское происхождение, отец — выходец с Гаити.

Для Марты-Луизы брак является вторым, до этого она была замужем за писателем Ари Беном. У них родились три дочери. В 2002 году Марта-Луиза отказалась от титула «Ее королевское высочество».

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mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

Killer X

с каких пор невнятное бормотание стало пением.

corrector

старый алкоголик боррель хочет больше смертей, больше войны, больше крови, иуда

GammiPluh

под землей русской все поместились