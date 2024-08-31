Telegram лишился популярной функции

Функция «Найти людей рядом» перестала работать в мессенджере Telegram. По умолчанию она отключена у всех пользователей, но ранее ее можно было активировать вручную.

С помощью этой функции при соответствующих разрешениях можно было найти пользователей Telegram, находящихся неподалеку, после чего обменяться контактами. Теперь мессенджер ведет поиск аккаунтов, но никого не показывает.

Ранее в Сети появилась утилита, которая позволяет найти на карте всех пользователей Telegram. Она показывает, где сейчас находится человек с точностью до 800 метров, а также раскрывает его имя, никнейм и номер телефона.

При этом утилита работает в том случае, если пользователь открыл для Telegram доступ к местоположению и активировал функцию «Найти людей рядом».