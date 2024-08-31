Официальный Киев обсуждает ужесточение закона о так называемой «коллаборационной деятельности», сообщил «крымский» заместитель постоянного представителя президента Украины Денис Чистиков.

По его словам, сейчас по данному закону большинство жителей Крыма не подпадают под этот закон. Однако дополнительные виды ответственности приведут к массовым арестам в том случае, если ВСУ смогут захватить полуостров.

«Число привлеченных к ответственности жителей Крыма превысит 200 тысяч человек. К такому количеству заключенных украинская система не готова», — предупредил чиновник в эфире телеканала «Первый Западный».

Сейчас Киев уточняет перечень профессий и должностей, которые подпадут под понятие «коллаборант». По данным Чистикова, в список попадают даже врачи и учителя. Однако он признал, что в настоящее время Украина может принять лишь 115 тысяч заключенных.