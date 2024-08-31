НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев пригрозил посадить в тюрьму жителей Крыма

Источник:
Sibnet.ru
290 2

Официальный Киев обсуждает ужесточение закона о так называемой «коллаборационной деятельности», сообщил «крымский» заместитель постоянного представителя президента Украины Денис Чистиков.

По его словам, сейчас по данному закону большинство жителей Крыма не подпадают под этот закон. Однако дополнительные виды ответственности приведут к массовым арестам в том случае, если ВСУ смогут захватить полуостров.

«Число привлеченных к ответственности жителей Крыма превысит 200 тысяч человек. К такому количеству заключенных украинская система не готова», — предупредил чиновник в эфире телеканала «Первый Западный».

Сейчас Киев уточняет перечень профессий и должностей, которые подпадут под понятие «коллаборант». По данным Чистикова, в список попадают даже врачи и учителя. Однако он признал, что в настоящее время Украина может принять лишь 115 тысяч заключенных.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Путин подарил лидеру Северной Кореи орловских рысаков
Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в военном психозе
Песков отреагировал на слухи о переговорах Дурова с Кремлем
Путин подарил Лукашенко высшую награду России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина испытала первую баллистическую ракету
Подтверждено существование игры Half-Life 3
Зеленский придумал новый план победы над Россией
Лукашенко предложили воевать против России
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Медведев сообщил об использовании ВС РФ запасов советского оружия
21
Зеленский придумал новый план победы над Россией
20
Кремль оценил киевский «план победы над Россией»
17
Истребитель F‑16 ВСУ по ошибке сбил украинский Patriot
17
Путин подарил Лукашенко высшую награду России