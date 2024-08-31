НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

«Красная фурия» появилась в «Мире танков»

Источник:
Sibnet.ru
283 0

Дополнительная глава боевого пропуска «Красная Фурия» в игре «Мир танков» стала доступна с 30 августа, сообщается в блоге разработчиков.

Специальную главу из 50 этапов можно пройти по 11 сентября. «Красная Фурия» и ее верная команда передвигаются на новом американском танке M-VII-Y VIII уровня с уникальным 3D-стилем «Чайка оперенная».

Глава создавалась по мотивам тематической серии комиксов «Красная Фурия», в центре которой профессиональная воровка и спецагент Ника Чайкина. Базовая линейка наград включает новый танк, двух членов экипажа, надписи, декали и 2D-стиль.

Можно получить и улучшенные награды: 3D-стиль «Чайка оперенная», членов экипажа, среди которых сама Ника Чайкина с уникальной озвучкой, элементы кастомизации, дополнительные дни премиум-аккаунта.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, три арендных премиальных танка с возможностью их выкупа со скидкой, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Искусственный интеллект наведет порядок на дорогах Новосибирска
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
Как узнать, поддерживает ли ноутбук сети Wi-Fi 5 ГГц
«Мир кораблей» запустил коллаборацию с «Бесконечным летом»
смотреть все
Новости #Интернет #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Reset на Wi-Fi-роутере
ТЕМА ДНЯ
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
Несмотря на свою кажущуюся неприхотливость, любой домашний роутер нуждается в регулярных перезагрузках. Как правильно это делать?
Ростелеком
#Мобильная связь
Как работает семейная подписка «MiXX вместе»
В семейную подписку «MiXX Вместе» входят 16 цифровых сервисов. Как они работают и зачем
 Телефон
#Мобильная связь
Зачем в эпоху мобильников стационарный телефон
Устаревшая проводная связь обладает целым списком несомненных плюсов. В каких случаях домашний телефон «обставит» смартфон?
 Проектор
#ТВ
Почему проектор лучше телевизора
В каких сценариях проекторы лучше телевизоров и что нужно знать при выборе такого устройства?
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
31 августа
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
30 августа
Как работает семейная подписка «MiXX вместе»
28 августа
Как узнать, поддерживает ли ноутбук сети Wi-Fi 5 ГГц
22 августа
Зачем в эпоху мобильников стационарный телефон
 Смотреть все