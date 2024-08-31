«Красная фурия» появилась в «Мире танков»

Дополнительная глава боевого пропуска «Красная Фурия» в игре «Мир танков» стала доступна с 30 августа, сообщается в блоге разработчиков.

Специальную главу из 50 этапов можно пройти по 11 сентября. «Красная Фурия» и ее верная команда передвигаются на новом американском танке M-VII-Y VIII уровня с уникальным 3D-стилем «Чайка оперенная».

Глава создавалась по мотивам тематической серии комиксов «Красная Фурия», в центре которой профессиональная воровка и спецагент Ника Чайкина. Базовая линейка наград включает новый танк, двух членов экипажа, надписи, декали и 2D-стиль.

Можно получить и улучшенные награды: 3D-стиль «Чайка оперенная», членов экипажа, среди которых сама Ника Чайкина с уникальной озвучкой, элементы кастомизации, дополнительные дни премиум-аккаунта.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, три арендных премиальных танка с возможностью их выкупа со скидкой, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.