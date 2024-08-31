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Путин подарил лидеру Северной Кореи орловских рысаков

Источник:
The Times
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Перевозка орловских рысаков
Перевозка орловских рысаков
Фото: © Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил из России в подарок 24 лошади породы орловский рысак. Среди лошадей — 19 жеребцов и пять кобыл.

Ранее Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило, что 25 августа проконтролировало вывоз в КНДР 24 спортивных лошадей этой породы через пункт пропуска «Хасан».

Все особи были чипированы и прошли предварительный карантин во Владимирской области, после чего их доставили на пункт пропуска в специальных автовозах для отправки через границу.

Известно, что Ким Чен Ын и его ближайшее окружение очень любят верховую езду, а орловский рысак является любимой породой северокорейского лидера.

В прошлый раз подобную партию лошадей из 30 особей отправляли в КНДР в 2022 году — тогда это также были животные породы орловский рысак. Среди них было пять жеребцов и 25 кобыл.

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Топ комментариев

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

Killer X

с каких пор невнятное бормотание стало пением.

corrector

старый алкоголик боррель хочет больше смертей, больше войны, больше крови, иуда

GammiPluh

под землей русской все поместились