Путин подарил лидеру Северной Кореи орловских рысаков

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил из России в подарок 24 лошади породы орловский рысак. Среди лошадей — 19 жеребцов и пять кобыл.

Ранее Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило, что 25 августа проконтролировало вывоз в КНДР 24 спортивных лошадей этой породы через пункт пропуска «Хасан».

Все особи были чипированы и прошли предварительный карантин во Владимирской области, после чего их доставили на пункт пропуска в специальных автовозах для отправки через границу.

Известно, что Ким Чен Ын и его ближайшее окружение очень любят верховую езду, а орловский рысак является любимой породой северокорейского лидера.

В прошлый раз подобную партию лошадей из 30 особей отправляли в КНДР в 2022 году — тогда это также были животные породы орловский рысак. Среди них было пять жеребцов и 25 кобыл.