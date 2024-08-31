Киев перебросил под Покровск элитную наступательную бригаду

Украина перебросила под Покровск наступательную бригаду национальной гвардии «Кара-Даг». Это одна из немногих наступательных бригад ВСУ.

Развертывание элитной наступательной бригады — «отчаянная попытка» укрепить оборону вокруг Покровска, пишет американское издание Forbes. По данным автора статьи, численность бригады составляет порядка 2000 человек.

В материале отмечается, что Покровск является ключевым логистическим узлом, через который идет снабжение украинских сил на широкой линии фронта. До начала спецоперации в Покровске проживали 60 тысяч жителей, город находится в 40 километрах к западу от Авдеевки.

Бригада «Кара-Даг» была сформирована в 2014 году, участвовала в боях в 2022 году под Мелитополем, а затем получила тяжелое вооружение, включая танки. Подразделение получило свое название в честь одноименной горы в Крыму.