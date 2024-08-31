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Рубль признали одной из самых недооцененных валют

Источник:
Sibnet.ru
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Рубль по итогам августа оказался одной из самых недооцененных валют в мире, рассчитанный экспертами «справедливый» курс должен составлять около 27 рублей за доллар.

Рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости набора из бургера, картошки фри и стаканчика колы составило РИА Новости. На основе этих данных был рассчитан курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.

Согласно полученным данным, самый дешевый «обед» — в России. Курс рубля по паритету покупательной способности в 3,4 раза ниже текущего курса и составляет 26,7 рубля за один доллар.

Аналитики отмечают, что рубль стоит меньше курса, рассчитанного по паритету покупательной способности, из-за ряда факторов. Среди них — торговый баланс страны, динамика денежной массы, геополитическая риск-премия и инфраструктурные барьеры.

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Топ комментариев

corrector

старый алкоголик боррель хочет больше смертей, больше войны, больше крови, иуда

Killer X

с каких пор невнятное бормотание стало пением.

mosquito__2010

ха ха ха ха. ребята решили 15 лямов срубить

mosquito__2010

тот всю дорогу топит за уничтожение русских. наци они и есть наци, потому их и закапывают в промышленных...