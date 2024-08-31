Рубль признали одной из самых недооцененных валют

Рубль по итогам августа оказался одной из самых недооцененных валют в мире, рассчитанный экспертами «справедливый» курс должен составлять около 27 рублей за доллар.

Рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости набора из бургера, картошки фри и стаканчика колы составило РИА Новости. На основе этих данных был рассчитан курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.

Согласно полученным данным, самый дешевый «обед» — в России. Курс рубля по паритету покупательной способности в 3,4 раза ниже текущего курса и составляет 26,7 рубля за один доллар.

Аналитики отмечают, что рубль стоит меньше курса, рассчитанного по паритету покупательной способности, из-за ряда факторов. Среди них — торговый баланс страны, динамика денежной массы, геополитическая риск-премия и инфраструктурные барьеры.