Украинская армия за время боевых действий в Курской области потеряла свыше 8200 военнослужащих, сообщает Минобороны России.

Кроме того, в зоне военных действий на этом направлении российские войска уничтожили 942 единицы боевой техники противника. Среди них — 521 бронемашин, 242 автомобиля, 76 танков, 67 БТР и 36 БМП.

Помимо этого, ВСУ потеряли «56 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS производства США», говорится в сообщении ведомства.

Только за последние сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих. Также украинская армия лишилась 18 единиц бронетехники, в том числе танка, трех бронетранспортеров, 14-ти бронемашин.