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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подсчитаны потери ВСУ в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская армия за время боевых действий в Курской области потеряла свыше 8200 военнослужащих, сообщает Минобороны России.

Кроме того, в зоне военных действий на этом направлении российские войска уничтожили 942 единицы боевой техники противника. Среди них — 521 бронемашин, 242 автомобиля, 76 танков, 67 БТР и 36 БМП.

Помимо этого, ВСУ потеряли «56 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS производства США», говорится в сообщении ведомства.

Только за последние сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих. Также украинская армия лишилась 18 единиц бронетехники, в том числе танка, трех бронетранспортеров, 14-ти бронемашин.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

corrector

старый алкоголик боррель хочет больше смертей, больше войны, больше крови, иуда

Killer X

с каких пор невнятное бормотание стало пением.

mosquito__2010

ха ха ха ха. ребята решили 15 лямов срубить

mosquito__2010

тот всю дорогу топит за уничтожение русских. наци они и есть наци, потому их и закапывают в промышленных...