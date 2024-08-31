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ЕГЭ ждет масштабная реформа

Источник:
«Российская газета»
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Изменение Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в течение пяти дней обсудили учителя, депутаты, ректоры и эксперты Рособрнадзора. Всего было собрано более 900 предложений.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что все содержательные изменения в ЕГЭ и ОГЭ не коснутся экзаменов 2025 года. Сначала новинки пройдут проработку и апробацию в течение двух и более лет.

«ЕГЭ 2025 года будет меняться только в том формате, который предусмотрен демоверсиями. Они уже опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)», — пояснил Музаев.

Так, в ходе обсуждения поддержана идея о том, что при проверке экзаменационной работы должно быть указано, за какую ошибку и сколько баллов снял эксперт. Эту норму предложат внести в порядок проведения государственной итоговой аттестации.

ЕГЭ по литературе может получить устную часть как дополнение к письменным заданиям. По мнению экспертов, так можно было бы проверять навыки выразительного чтения или риторики, а также заданий творческого характера.

До 2030 года проведут анализ необходимости и удобства сдачи ЕГЭ и ОГЭ в компьютерном формате. Кроме этого, ЕГЭ по математике базового и профильного уровней в ближайшее время предлагается объединить, но разделить при этом на две разные по сложности части.

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Жизнь #Образование
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