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Российские генетики вывели дойных кроликов

Источник:
РИА Новости
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Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета вывели трансгенных кроликов, которых можно доить.

В молоке таких животных содержится белок теплового шока человека (HSP 70). Это применяемый в медицине нейропротектор, который используется при развитии гипоксии новорожденных, синдромах Альцгеймера и Паркинсона, а также спинально-мышечной атрофии.

Отмечается, что исследователи научились безопасно и эффективно доить кроликов. Кроличье молоко менее аллергенно, его легче отфильтровать и простерилизовать, что позволяет удешевить производство.

Кроме этого, из костей кролика собираются делать хирургические материалы, обладающие высокой биосовместимостью, которые можно применять в стоматологи. Ученые подчеркивают, что кости трансгенного кролика идеально подходят для наращивания костной ткани человека.

В спинном мозге «улучшенного» кролика содержится большое количество стволовых клеток. Получаемый из него биоматериал планируется использовать в регенеративной медицине и косметологии.

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