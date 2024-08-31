Вертолет Ми-8 с туристами пропал на Камчатке

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» перестал выходить на связь на Камчатке. На его борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, это в 17 километрах юго-западнее аэропорта Елизово», — уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В настоящее время на поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца, а также наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту, сообщает пресс-служба МЧС.

Вулкан Вачкажец — наивысшая точка Южно-Быстринского хребта на юге Камчатки. Высота вулкана — 1556 метров над уровнем моря. Пропавший вертолет совершал туристический полет.