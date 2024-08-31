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АвтоВАЗ остановил отгрузку дилерам новых Lada Vesta

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ приостановил отгрузку новых автомобилей Lada Vesta дилерам из-за проблем с электроникой.

Отгрузка Vesta заблокирована до устранения недочетов по электронике, готовые автомобили складируют в отстойник на территории старого трека, пишет инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что в настоящее время отгружаются только единичные экземпляры Lada Vesta из старых складских запасов. При этом автозавод данную информацию официально не комментирует.

Ранее паблик писал, что после начала выпуска Lada Vesta с новыми опциями специалисты выяснили, что программное обеспечение у таких автомобилей работает некорректно. В частности, при снятии клеммы с аккумулятора возможно возгорание автомобиля.

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Тема: Русские машины
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