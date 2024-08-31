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Зеленский отправил в отставку командующего ВВС Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего ВВС Николая Олещука. Это произошло через сутки после официального подтверждения Киевом крушения истребителя F-16.

«Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса главы Украины.

28 августа стало известно об уничтожении одного из поставленных на Украину истребителей F-16. На следующий день ВВС Украины официально подтвердили факт гибели пилота F-16, подполковника ВСУ Алексея Меся.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что американский истребитель F-16 был ошибочно сбит ракетой зенитного комплекса Patriot. Крушение произошло из-за отсутствия координации между подразделениями ВСУ.

Николай Олещук внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск в России.

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paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

Uynachalnica

А у них кроме кадыровых кого-то награждают еще?

userkc

все эти медали предполагают выплаты и надбавки к пенсии в будущем, заботливый отец

Killer X

с каких пор невнятное бормотание стало пением.