Зеленский отправил в отставку командующего ВВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего ВВС Николая Олещука. Это произошло через сутки после официального подтверждения Киевом крушения истребителя F-16.

«Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса главы Украины.

28 августа стало известно об уничтожении одного из поставленных на Украину истребителей F-16. На следующий день ВВС Украины официально подтвердили факт гибели пилота F-16, подполковника ВСУ Алексея Меся.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что американский истребитель F-16 был ошибочно сбит ракетой зенитного комплекса Patriot. Крушение произошло из-за отсутствия координации между подразделениями ВСУ.

Николай Олещук внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск в России.