Как узнать, поддерживает ли ноутбук сети Wi-Fi 5 ГГц

Роутеры поддерживают сразу две частоты Wi-Fi — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Однако для использования диапазона 5 ГГц на этой частоте должно работать и принимающее устрой. Среди подержанных ноутбуков много моделей, для которых доступны только сети 2,4 ГГц. Как проверить, есть ли у старого ПК поддержка 5 ГГц?

Диапазон 5 ГГц способен обеспечить более высокую скорость работы по сравнению с 2,4 ГГц, но у него есть ряд недостатков — сниженная дальность сигнала и чувствительность к различным препятствиям — например, стенам или дверям.

Впрочем, устройства с поддержкой двух диапазонов предпочтительнее в любых случаях — обычно переключать частоты между сетями 2,4 и 5 ГГц в настройках роутерах не нужно, так как они изменяются автоматически в зависимости от конкретных условий.

Проверяем наличие Wi-Fi 5 ГГц

Самый простой и быстрый способ выяснить, какие стандарты Wi-Fi поддерживает старый ноутбук — использовать командную строку. Важный нюанс — для корректного определения возможностей устройства для WLAN-адаптера должны быть установлены оригинальные драйвера.

Необходимо запустить командную строку, при этом не обязательно делать это от имени администратора. Ввести специальную команду netsh wlan show drivers и нажать Enter.

Пользователи при такой проверке часто жалуются на быстрое закрытие командной строки. Почти всегда причиной этого является ввод команды в диалоговое окно «Выполнить», которое некоторые ошибочно считают командной строкой. Запустить настоящую командную строку проще всего через встроенный поиск Windows.

После ввода команды в интерфейсе командной строки отобразятся сведения о функциональных возможностях установленного на устройстве Wi-Fi-адаптера. Для проверки потребуется изучить пункт «Поддерживаемые типы радиомодулей».

При вводе команды отображаются поддерживаемые стандарты Wi-Fi Фото: © скриншот командной строки

Если в списке присутствуют стандарты 802.11a, 802.11ac или 802.11ax — ноутбук или компьютер поддерживает сети 5 ГГц. Если в списке только 802.11b, 802.11g и 802.11n — адаптер работает только в сетях 2.4 ГГц.

Дополнительный способ

Еще один вариант уточнить функционал Wi-Fi-адаптера — использовать диспетчер устройств. Для этого сначала потребуется открыть его через стандартный поиск Windows и найти строчку «Сетевые адаптеры».

Далее отыскать в диспетчере Wi-Fi-адаптер и правой кнопкой мыши выбрать «Свойства», а затем перейти на вкладку «Дополнительно». При поддержке сетей 5 ГГц здесь будут отобраться соответствующий пункты: например, «Ширина канала для 5 ГГц» и ряд других.