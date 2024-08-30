Глобальное потепление сделает Россию богаче

Положительный экономический эффект от последствий глобального изменения климата для России при условии повышении среднегодовой температуры на 1 градус Цельсия может составить 1,2 триллиона рублей.

Такие оценки приводятся в докладе центра «Климатическая политика и экономика России» Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, выполненного при поддержке фонда Андрея Мельниченко.

Расчет основан на сопоставлении количественных оценок возможных выгод и ущербов от потепления по разным областям экономики. Полученная оценка представляет собой чистый эффект — совокупные выгоды за вычетом совокупных потерь.

Изменения климата оказывает разнонаправленное влияние на разные отрасли, однако совокупный эффект для страны от процессов потепления будет положительным, выгоды перевесят стоимость ущерба, утверждают эксперты.

Среди отраслей основными бенефициарами потепления станут строительство, сельское хозяйство, туристический сектор. Однако такие расчеты не учитывают воздействие изменений климата на миграцию и возможные геополитические последствия.