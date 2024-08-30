Бюджетный смартфон Samsung получил квантовое шифрование

Samsung представила смартфон Galaxy Quantum 5 с квантовым шифрованием. Такая функция доступна благодаря наличию криптографического чипа ID Quantique S2Q000.

Чип обеспечивает работу квантового генератора случайных чисел в системе безопасности Samsung Knox. Это повышает защиту банковских и платежных приложений, пишет портал SamMobile. За производительность устройства отвечает фирменный чип Exynos 1480.

Samsung Galaxy Quantum 5 — практически «клон» Galaxy A55, его основное отличие заключается в наличии криптографического чипа. Стоимость новинки на южнокорейском рынке в пересчете на российскую валюту составляет около 42 тысяч рублей.

Устройство также оснащается 6,6-дюймовым Super AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, защищенный стеклом Gorilla Glass Victus+. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт, а также смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67.