Верховный суд разрешил «обгон паровозиком»

Верховный суд России признал разрешенным обгон «паровозиком», следует из ответа учреждения на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова.

Согласно разъяснением суда, обгон транспортного средства, которое уже осуществляет обгон, запрещен. При этом разрешается пристроиться сзади к автомобилю, который совершает обгон, пишет Autonews.ru.

Однако данное заявление Верховного суда противоречит ПДД, согласно которым водителю запрещается выполнять обгон в случае, если транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия (пункт 11.2 ПДД РФ).

Верховный суд рассматривал инцидент, который произошел в 2022 году. Автомобилист за рулем BMW X3 выехал на встречную полосу для обгона машины, водитель которой сам выполнял аналогичный маневр.

Этот маневр заметили инспекторы ДПС, которые остановили автовладельца, составили на него протокол и передали все материалы дела в суд. Последний признал водителя виновным и лишил его удостоверения на четыре месяца. Теперь это решение отменили.