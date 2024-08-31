НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ обстреляли Белгород из установки Vampire

Источник:
Sibnet.ru
235 0

ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня Vampire, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

В результате пять человек погибли, ранены 37 человек, в том числе шестеро детей. Семеро взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии, уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков подтвердил информацию о прямых попаданиях в многоквартирный дом, а также в несколько коммерческих объектов. Так, в Белгороде пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном повреждено остекление.

В двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Осколками посечены девять автомобилей. Помимо того, в поселке Дубовое под Белгородом загорелись два частных дома и гараж.


Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Киев перебросил под Покровск элитную наступательную бригаду
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
Зеленский отправил в отставку командующего ВВС Украины
США подтвердили потерю первого F‑16 на Украине
смотреть все
Оборона #Конфликты #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина испытала первую баллистическую ракету
Зеленский придумал новый план победы над Россией
Подтверждено существование игры Half-Life 3
Лукашенко предложили воевать против России
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Медведев сообщил об использовании ВС РФ запасов советского оружия
21
Зеленский придумал новый план победы над Россией
20
ВСУ в Курской области потеряли более 6 тыс. человек
20
Кремль оценил киевский «план победы над Россией»
17
Истребитель F‑16 ВСУ по ошибке сбил украинский Patriot