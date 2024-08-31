ВСУ обстреляли Белгород из установки Vampire

ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня Vampire, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

В результате пять человек погибли, ранены 37 человек, в том числе шестеро детей. Семеро взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии, уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков подтвердил информацию о прямых попаданиях в многоквартирный дом, а также в несколько коммерческих объектов. Так, в Белгороде пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном повреждено остекление.

В двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Осколками посечены девять автомобилей. Помимо того, в поселке Дубовое под Белгородом загорелись два частных дома и гараж.



