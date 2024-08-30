Платежи между Россией и Китаем зависли из‑за санкций

Российские экспортеры испытывают серьезные трудности при проведении платежей с Китаем, в августе объем зависших трансакций превысил несколько десятков миллиардов юаней.

Трудности с проведением платежей начались после того, как в июне Минфин США расширил список антироссийских санкций, пишет Reuters. Ограничения коснулись, в частности, десятков китайских поставщиков.

В том же месяце США ужесточили механизм вторичных санкций — в том числе против иностранных банков за помощь со сделками с Россией. После этого все трансграничные переводы в Китай были прекращены.

Для поиска нужного решения было потрачено около трех недель. Так, одним из способов решения проблемы с платежами стала покупка золота, которое потом продавалось в Гонконге, а вырученные средства поступали на счета в местном банке.

Согласно данным китайской таможни, в первой половине 2024 года товарооборот между Китаем и Россией вырос на 1,6%, до 137 миллиардов долларов. Однако из-за проблем с платежами импорт из Китая в январе—июле 2024 года сократился более чем на 1%, до 62 миллиардов долларов.