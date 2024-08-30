Эксперт из НАМИ описал новый массовый российский автомобиль

Новый массовый российский автомобиль, который планируют создать через десять лет, будет универсалом, такое мнение высказал директор Центра анализа и прогнозирования отрасли автомобилестроения ФГУП НАМИ Александр Горчаков.

«Что покупатели ценят в России: надежность, универсальность, простоту, чтобы возил детей и не ломался. Под эти параметры подходит Ларгус. <…> Пусть не модный, но утилитарный», — сказал Горчаков в интервью журналу «За рулем».

По его мнению, Largus будет производиться еще лет десять.

«В SUV я не очень верю — мода на них пройдет, а вот универсалы — на все времена. Нам нужен свой подобный автомобиль. Европа уже качнулась в сторону универсалов», — добавил Горчков.