Министр иностранных дел и Венгрии Петер Сийярто заявил о «военном психозе» Европейского союза (ЕС) касательно конфликта на Украине

«Министр иностранных дел Сийярто раскритиковал военный психоз ЕС, отметив полное отсутствие реалистичной оценки среди большинства стран Евросоюза и брюссельских бюрократов», — приводит «Лента.ру» слова госсекретаря по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Золтана Ковача.

По словам госсекретаря по международным коммуникациям, Сийярто также подчеркнул, что «провоенный менталитет ослепляет многих» европейских политиков в вопросе потенциальной эскалации украинского конфликта.

Запад рассматривают использование поставленного ими оружия для ударов по России как «меру по построению мира», но Сийярто считает, что это лишь продлит конфликт и увеличит страдания.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не принял единого решения по снятию ограничений на удары европейским оружием по территории России.