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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в военном психозе

Источник:
«Лента.ру»
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Министр иностранных дел и Венгрии Петер Сийярто заявил о «военном психозе» Европейского союза (ЕС) касательно конфликта на Украине

«Министр иностранных дел Сийярто раскритиковал военный психоз ЕС, отметив полное отсутствие реалистичной оценки среди большинства стран Евросоюза и брюссельских бюрократов», — приводит «Лента.ру» слова госсекретаря по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Золтана Ковача.

По словам госсекретаря по международным коммуникациям, Сийярто также подчеркнул, что «провоенный менталитет ослепляет многих» европейских политиков в вопросе потенциальной эскалации украинского конфликта.

Запад рассматривают использование поставленного ими оружия для ударов по России как «меру по построению мира», но Сийярто считает, что это лишь продлит конфликт и увеличит страдания.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не принял единого решения по снятию ограничений на удары европейским оружием по территории России.

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

Uynachalnica

А у них кроме кадыровых кого-то награждают еще?

userkc

все эти медали предполагают выплаты и надбавки к пенсии в будущем, заботливый отец

Killer X

с каких пор невнятное бормотание стало пением.