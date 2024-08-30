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Песков отреагировал на слухи о переговорах Дурова с Кремлем

Источник:
ТАСС
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Российские власти не вели никаких переговоров с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им в качестве комментария на публикации ряда изданий, указывающие на частые поездки Дурова в Россию после 2014 года, а также на то, что снятие блокировки Telegram Роскомнадзором совпало с присутствием Дурова в Санкт-Петербурге.

Дуров был задержан во Франции в субботу, 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинение обвинения по шести пунктам, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.

Накануне Дурова выпустили под залог в 5 миллионов евро, ему запрещено покидать Францию, он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.

Ранее Песков отметил, что все еще является гражданином РФ и Россия при необходимости и в меру возможностей готова оказать ему содействие.

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paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

Uynachalnica

А у них кроме кадыровых кого-то награждают еще?

userkc

все эти медали предполагают выплаты и надбавки к пенсии в будущем, заботливый отец

Killer X

с каких пор невнятное бормотание стало пением.