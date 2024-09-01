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Ростех показал видео с новым подствольным гранатометом ГП‑46

Источник:
Sibnet.ru
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Концерн «Калашников» разработал новый подствольный гранатомет ГП-46 калибра 40 на 46 миллиметров. Это образец представят на Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024 в Баку.

ГП-46 калибра 40 на 46 миллиметров предназначен для поражения живой силы противника, на местности, в окопах, траншеях и небронированной технике. Изделие позволяет вести настильную или навесную стрельбу по точечным и площадным целям. Прямой наводкой гранатомет бьет на дальность до 400 метров, сообщили в Ростехе

Оружие может применяться присоединенным к автомату Калашникова, либо к модулю – специальному отъемному прикладу, позволяющему использовать его как отдельное оружие.

ГП-46, установленный на АК, не препятствует стрельбе из автомата. Заряжание происходит при повороте ствола гранатомета влево или вправо.


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