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Долгий сон на выходных оказался полезен для сердца и сосудов

Источник:
ТАСС
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Китайские кардиологи открыли свидетельства того, что компенсация недостатка сна в будние дни при помощи долгого сна во время выходных благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов, сообщило Европейское кардиологическое общество (ESC).

«Компенсация недостатка сна во время выходных дней оказалась связана с пониженным риском развития кардиологических заболеваний. Эта статистическая связь была особенно выраженной среди тех участников наблюдений, которые постоянно испытывают недостаток сна в рабочие дни», — приводит ТАСС слова научного сотрудника Национального центра кардиологических болезней в Пекине Линь Чжанъюй.

Проведенный анализ показал, что на вероятность развития мерцательной аритмии, инсультов, сердечной недостаточности и ишемической болезни сильно влияло то, как много времени добровольцы тратили на дополнительный сон на выходных, компенсируя подобным образом недосып в рабочие дни.

В среднем, при подобном режиме дня риск развития болезней сердца и сосудов снижался на 19-20%, причем для людей с постоянным недосыпом этот благотворный эффект в некоторых случаях достигал 30%.

Это свидетельствует о том, что компенсация недостатка сна в будние дни путем длительного сна в выходные оказывает благотворное действие на работу сердца и сосудов, рассказали кардиологи.

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