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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ФСБ задержала двух воевавших за Украину колумбийцев

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная служба безопасности России задержала двух граждан Колумбии, бывших наемниками в Вооруженных силах Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности задержаны граждане Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер, подозреваемые в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил РФ в качестве наемников», — говорится в сообщении

Газета El Tiempo узнала, что мужчин задержали в аэропорту столицы Венесуэлы, когда они возвращались домой из зоны конфликта после пересадок в Варшаве и Мадриде.

«В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины», — уточнили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Она предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.


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