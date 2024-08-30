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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Русскую локализацию добавили в Deadlock

Источник:
Sibnet.ru
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Скриншот игры Deadlock
Фото: © скриншот игры Deadlock

Частичный перевод на русский язык появился в Deadlock, сообщили участники закрытого бета-тестирования после выхода крупного обновления.

Компания Valve пока не объявили расписание игр Dota 2 к The International 2024 или дату выхода Deadlock, но в последней игре исправлено множество ошибок и внесены важные изменения.

На данный момент у Deadlock присутствует частичная локализация. Переведены далеко не все элементы интерфейса, способности и многое другое. Однако благодаря слитым скриншотам известно, что русский язык уже присутствует в главном меню, при выборе героев (они имеют русскоязычные имена) и каталоге предметов, связанных с «Оружием», «Живучестью» и «Мистикой».

Скриншот игры Deadlock
Фото: © скриншот игры Deadlock

Вместе с патчем в Deadlock были исправлены многие баги, улучшены детали геймплея и расширен функционал. Например, теперь за одним матчем может наблюдать неограниченное число зрителей. Вместе с этим добавили информацию по снаряжению каждого персонажа, комментарии для вещей, а перекрестие прицела при желании можно перенастроить по собственному усмотрению.

Разработчики исправили множество ошибок, которые были связаны с аудиосопровождением, изменили многие умения, оружие и немного «подтянули» игровой баланс. Последнее, скорее всего, будет регулироваться длительное время, поэтому стоит ожидать изменений или нововведений.

Deadlock — это новый соревновательный онлайн-экшен с элементами MOBA. Формат матчей — 6 на 6. По своей тематике, стилистике и геймплею напоминает первую часть франшизы Overwatch. Игрокам предстоит управлять уникальными героями в сопровождении NPC, действуя на нескольких линиях, попутно разрушая защитные постройки соперников.

Разработчики анонсировали новинку 23 августа. Авторы пока не делятся примерными сроками анонса или планируемой стадии ОБТ, как и информацией, планируют ли они ее провести. Возможно, Deadlock — это старый проект Valve, более известный по кодовому имени Citadel или NEON PRIME, разработкой которого также занимался игровой дизайнер под ником IceFrogНа данный момент принять участие в тестировании игры можно лишь через приглашение от друзей, которые получили доступ.

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Игры #Экшены
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