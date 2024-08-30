НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Евросоюзу не удалось отменить ограничения на удары по России

Источник:
ТАСС
160 2

Главы МИД ЕС не договорились о разблокировании 6 миллиардов евро по линии Фонда мира на компенсации поставок оружия Украине, а также не приняли общего решения по отмене ограничений на удары по России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«6 миллиардов евро остаются заблокированными Венгрией, эти деньги предназначены для стран ЕС, чтобы компенсировать поставки оружия Украине <...>. Да, мы обсуждали решение об отмене ограничений по радиусу применения оружия, предоставленного Украине. В итоге заключение таково, что это национальное решение, каждая страна ЕС будет принимать меры, которые сочтет правильными», — цитирует ТАСС Борреля.

Он отметил, что выработке единой позиции ЕС, в частности, препятствуют страны, которые вообще не поставляют Украине дальнобойного оружия, потому не хотят подписываться под общим решением об отмене ограничений на удары по России.

Ранее Боррель призвал страны Запада отменить ограничения на использование Украиной переданного оружия и разрешить ВСУ наносить с помощью него удары по российской территории.


Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
ФСБ задержала двух воевавших за Украину колумбийцев
Истребитель F‑16 ВСУ по ошибке сбил украинский Patriot
Боррель призвал снять ограничение на применение оружия по России
Замглавы ЦРУ признал успехи сил российской армии
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина испытала первую баллистическую ракету
СМИ узнали о подготовке Украиной удара по центру России
Зеленский придумал новый план победы над Россией
Ракетное возмездие: Россия нанесла тотальный удар по Украине
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

Uynachalnica

А у них кроме кадыровых кого-то награждают еще?

userkc

все эти медали предполагают выплаты и надбавки к пенсии в будущем, заботливый отец

pepelmetal

Значит нужно вооружать врагов европы