Евросоюзу не удалось отменить ограничения на удары по России

Главы МИД ЕС не договорились о разблокировании 6 миллиардов евро по линии Фонда мира на компенсации поставок оружия Украине, а также не приняли общего решения по отмене ограничений на удары по России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«6 миллиардов евро остаются заблокированными Венгрией, эти деньги предназначены для стран ЕС, чтобы компенсировать поставки оружия Украине <...>. Да, мы обсуждали решение об отмене ограничений по радиусу применения оружия, предоставленного Украине. В итоге заключение таково, что это национальное решение, каждая страна ЕС будет принимать меры, которые сочтет правильными», — цитирует ТАСС Борреля.

Он отметил, что выработке единой позиции ЕС, в частности, препятствуют страны, которые вообще не поставляют Украине дальнобойного оружия, потому не хотят подписываться под общим решением об отмене ограничений на удары по России.

Ранее Боррель призвал страны Запада отменить ограничения на использование Украиной переданного оружия и разрешить ВСУ наносить с помощью него удары по российской территории.