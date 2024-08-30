Вышел итальянский кавер на песню «Ночь» Губина

Итальянская артистка Wiwo, поклонница Zivert, выпустила кавер на песню «Ночь» Андрея Губина.

Песня «Ночь» Андрея Губина звучит на мелодичном итальянском языке. Но некоторые строчки певица попевает на «ломаном» русском.

Wiwo – итальянская певица, переехавшая в Москву в 2021 году. Увидев Zivert в новогоднем шоу «Ciao 2020», певица решила перевести несколько ее песен с русского на итальянский. Это заметила Юля и пригласила Wiwo в Россию, после чего она стала бэк-вокалисткой во всех турах Zivert.

«Ночь» Губина стала первым треком из мини-альбома. Эту песню Wiwo убедили выпускать подписчики в соцсетях, оставив более 4 тысяч комментариев и 1,5 миллиона просмотров. Музыку к переосмысленному хиту написали Петр Грязнов и Феликс Котло, а сведением занимался Alex Davia. Zivert выступает продюсером проекта.