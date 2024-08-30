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Вышел итальянский кавер на песню «Ночь» Губина

Источник:
Sibnet.ru
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Итальянская артистка Wiwo, поклонница Zivert, выпустила кавер на песню «Ночь» Андрея Губина.

Песня «Ночь» Андрея Губина звучит на мелодичном итальянском языке. Но некоторые строчки певица попевает на «ломаном» русском.

Wiwo – итальянская певица, переехавшая в Москву в 2021 году. Увидев Zivert в новогоднем шоу «Ciao 2020», певица решила перевести несколько ее песен с русского на итальянский. Это заметила Юля и пригласила Wiwo в Россию, после чего она стала бэк-вокалисткой во всех турах Zivert.

«Ночь» Губина стала первым треком из мини-альбома. Эту песню Wiwo убедили выпускать подписчики в соцсетях, оставив более 4 тысяч комментариев и 1,5 миллиона просмотров. Музыку к переосмысленному хиту написали Петр Грязнов и Феликс Котло, а сведением занимался Alex Davia. Zivert выступает продюсером проекта.

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Топ комментариев

paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

Uynachalnica

А у них кроме кадыровых кого-то награждают еще?

userkc

все эти медали предполагают выплаты и надбавки к пенсии в будущем, заботливый отец

pepelmetal

Значит нужно вооружать врагов европы