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Путин подарил Лукашенко высшую награду России

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного, сообщила пресс-служба Кремля.

Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Лукашенко наградили за «выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства».

В поздравительной телеграмме Путин заявил, что их добрые отношения с президентом Белоруссии в полной мере прошли проверку временем.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшая государственная награда в России. Его вручают государственным и общественным деятелям в различных сферах за исключительные заслуги, которые способствуют процветанию, величию и славе РФ.

Лукашенко родился 30 августа 1954 года, ему исполнилось 70 лет.

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Политика #Россия #Мир
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paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

Uynachalnica

А у них кроме кадыровых кого-то награждают еще?

userkc

все эти медали предполагают выплаты и надбавки к пенсии в будущем, заботливый отец

pepelmetal

Значит нужно вооружать врагов европы