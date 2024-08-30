Путин подарил Лукашенко высшую награду России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного, сообщила пресс-служба Кремля.

Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Лукашенко наградили за «выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства».

В поздравительной телеграмме Путин заявил, что их добрые отношения с президентом Белоруссии в полной мере прошли проверку временем.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшая государственная награда в России. Его вручают государственным и общественным деятелям в различных сферах за исключительные заслуги, которые способствуют процветанию, величию и славе РФ.

Лукашенко родился 30 августа 1954 года, ему исполнилось 70 лет.