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Дирижабледром построят в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Дирижабль
Фото: © Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области

Центр изучения и развития воздухоплавания с опорным дирижабледромом, оборудованным эллингом для строительства и обслуживания дирижаблей на территории Сибири, построят в Новосибирской области, сообщила пресс-служба Миннауки региона.

«Дирижабли являются экономичной и экологичной технологией. Это новый мировой тренд: с помощью данных транспортных систем можно доставлять грузы, перевозить пассажиров, но по факту — это еще и возможная технология для защиты от боевых дронов», — сказал министр науки Новосибирской области Вадим Васильев.

Беспилотные дирижабли можно использовать для перевозки грузов весом от 20 до 200 тонн на дальности до 4 тысяч километров, для картографирования местности, проведения геофизических исследований, освоения новых месторождений полезных ископаемых, поисково-спасательных работ, мониторинга экологической обстановки, охраны природных ресурсов, контроля установленного землепользования, патрулирования территории.

«В первую очередь, нужно начинать с создания и отработки в эксплуатации беспилотных дирижаблей малого размера с постепенным масштабированием аппаратов до грузоподъемности в десятки тонн», — пояснил заместитель директора СибНИА им. С.А. Чаплыгина Дмитрий Смирнов.

Кроме ряда опорных дирижабледромов в промышленных регионах Сибири и Дальнего Востока по планам исследователей планируется построить взлетно-посадочные площадки в пунктах на маршрутах доставки грузов, оборудованных соответствующими разгрузочно-погрузочными комплексами и системами балластировки.

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Экономика #Транспорт и дороги #Авиа #Новосибирск
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