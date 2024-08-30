Харрис нашла способ закончить палестино‑израильский конфликт

Война должна в секторе Газа должна закончиться, заявила кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис

Завершение палестино-израильского конфликта потребует выработки «двухгосударственного решения» (создания Палестинского государства), заявила вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис.

«Нужно добиться заключения сделки [по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа]. Эта война должна закончиться», — цитирует Харис РБК.

Она добавила, что остается приверженной необходимости «работать над двухгосударственным решением» для разрешения палестино-израильского конфликта.

Такое решение подразумевает, что Израиль находится в безопасности в той же степени, что и палестинцы. Также последние должны сохранить право на самоопределение, считает Харрис.