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Харрис нашла способ закончить палестино‑израильский конфликт

Источник:
РБК
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Война должна в секторе Газа должна закончиться, заявила кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис

Завершение палестино-израильского конфликта потребует выработки «двухгосударственного решения» (создания Палестинского государства), заявила вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис.

«Нужно добиться заключения сделки [по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа]. Эта война должна закончиться», — цитирует Харис РБК.

Она добавила, что остается приверженной необходимости «работать над двухгосударственным решением» для разрешения палестино-израильского конфликта.

Такое решение подразумевает, что Израиль находится в безопасности в той же степени, что и палестинцы. Также последние должны сохранить право на самоопределение, считает Харрис.

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paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

Uynachalnica

А у них кроме кадыровых кого-то награждают еще?

userkc

все эти медали предполагают выплаты и надбавки к пенсии в будущем, заботливый отец

pepelmetal

Значит нужно вооружать врагов европы