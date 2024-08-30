ЦБ задумался о сокращении наличных в обороте

Объем наличных в обращении по итогам 2024 года может снизиться
на 200 миллиардов рублей, следует из данных Банка России и Росстата.
«Изменение объема наличных денег в обращении по итогам 2024
года прогнозируется в диапазоне от -0,2 до 0,2 триллиона рублей», — приводит
РИА Новости проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025 год и
период 2026 и 2027 годов.
Сокращение денежной массы в 2024 году произойдет из-за
ужесточения монетарной политики ЦБ, причем потенциал роста ставки сохраняется
на заседаниях в сентябре, октябре и декабре, сказал начальник
аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
«Повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по
вкладам, что, в свою очередь, будет способствовать притоку средств населения в
банки и, соответственно, снижению объема наличных денег в обращении», — пояснил
он.
Другим фактором сокращения наличной денежной массы может
стать и распространение безналичных платежей.
Если реализуется негативный прогноз ЦБ, то это станет первым сокращением наличной денежной массы по
итогам года как минимум с 1999 года — более ранних данных в открытом доступе
нет.