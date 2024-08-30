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ЦБ задумался о сокращении наличных в обороте

Источник:
РИА Новости
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Объем наличных в обращении по итогам 2024 года может снизиться на 200 миллиардов рублей, следует из данных Банка России и Росстата.

«Изменение объема наличных денег в обращении по итогам 2024 года прогнозируется в диапазоне от -0,2 до 0,2 триллиона рублей», —  приводит РИА Новости проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов.

Сокращение денежной массы в 2024 году произойдет из-за ужесточения монетарной политики ЦБ, причем потенциал роста ставки сохраняется на заседаниях в сентябре, октябре и декабре, сказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по вкладам, что, в свою очередь, будет способствовать притоку средств населения в банки и, соответственно, снижению объема наличных денег в обращении», — пояснил он.

Другим фактором сокращения наличной денежной массы может стать и распространение безналичных платежей.

Если реализуется негативный прогноз ЦБ, то это станет первым сокращением наличной денежной массы по итогам года как минимум с 1999 года — более ранних данных в открытом доступе нет.  

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