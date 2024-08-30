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Shaman и Лепс дали концерты в Курске и отвезли гуманитарную помощь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Shanam

Музыканты Shaman и Григорий Лепс побывали в Курске с серией благотворительных концертов, а также доставили в регион гуманитарную помощь.

«Родные, первым делом наш грузовик с подарками отправился к бойцам», — написал Shaman в телеграм-канале.

Shaman и Григорий Лепс выступили с «квартирником» в военном госпитале, встретились с медперсоналом и пожали руки врачам, передали продуктовые наборы и другие презенты, в том числе гитары с автографами.

Shaman пообещал жителям Курска приехать еще и вместе спеть хит «Я русский», но со словами «Я курский».

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Топ комментариев

paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

Uynachalnica

А у них кроме кадыровых кого-то награждают еще?

Удавиков

зама (правую руку) чубайса арестовали, но чубайс типа не в курсе был воровства, уже не смешно

userkc

все эти медали предполагают выплаты и надбавки к пенсии в будущем, заботливый отец