Shaman и Лепс дали концерты в Курске и отвезли гуманитарную помощь

Музыканты Shaman и Григорий Лепс побывали в Курске с серией благотворительных концертов, а также доставили в регион гуманитарную помощь.

«Родные, первым делом наш грузовик с подарками отправился к бойцам», — написал Shaman в телеграм-канале.

Shaman и Григорий Лепс выступили с «квартирником» в военном госпитале, встретились с медперсоналом и пожали руки врачам, передали продуктовые наборы и другие презенты, в том числе гитары с автографами.

Shaman пообещал жителям Курска приехать еще и вместе спеть хит «Я русский», но со словами «Я курский».