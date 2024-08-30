Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировал слухи о возможных проблемах со здоровьем.

«Если я пою, значит, я живой. Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке, каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода — большой ремонт. Врачи говорят, что организм, как у молодого парня», — сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что люди, которые говорят, что с ним что-то не так, «не дождутся».

Разговоры о его проблемах со здоровьем ведутся и тогда, когда он набирает или скидывает вес, шутя отметил Кадыров.