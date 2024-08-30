НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья

Источник:
Sibnet.ru
209 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировал слухи о возможных проблемах со здоровьем.

«Если я пою, значит, я живой. Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке, каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода — большой ремонт. Врачи говорят, что организм, как у молодого парня», — сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что люди, которые говорят, что с ним что-то не так, «не дождутся».

Разговоры о его проблемах со здоровьем ведутся и тогда, когда он набирает или скидывает вес, шутя отметил Кадыров.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Песков заявил, что Дуров все еще — гражданин России
Еще один сын Кадырова награжден за заслуги перед Чечней
Шойгу заявил о росте экстремизма и терроризма на Северном Кавказе
Адам Кадыров получил высшую награду Чечни
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Украина испытала первую баллистическую ракету
СМИ узнали о подготовке Украиной удара по центру России
Зеленский придумал новый план победы над Россией
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

Uynachalnica

А у них кроме кадыровых кого-то награждают еще?

Удавиков

зама (правую руку) чубайса арестовали, но чубайс типа не в курсе был воровства, уже не смешно

userkc

все эти медали предполагают выплаты и надбавки к пенсии в будущем, заботливый отец