Трамп назвал главную проблему США и всего мира

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп считает главной проблемой США и всего мира ядерное оружие.

«По моему мнению, самая большая проблема нашей страны и всего мира – это ядерное оружие. Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда раньше не видел. Мы должны позаботиться о том, чтобы она никогда не была использована», — цитирует РИА Новости Трампа.

При этом США до сих пор остаются единственной страной, когда-либо применившей атомное оружие против другого государства.

Оценивая ядерные арсеналы прочих держав, Трамп выразил уверенность, что Китай в течение ближайших четырех-пяти лет окажется в состоянии «догнать США».

Ранее СМИ узнали, что президент Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая говорит о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы.