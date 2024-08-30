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Трамп назвал главную проблему США и всего мира

Источник:
РИА Новости
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Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп считает главной проблемой США и всего мира ядерное оружие.

«По моему мнению, самая большая проблема нашей страны и всего мира – это ядерное оружие. Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда раньше не видел. Мы должны позаботиться о том, чтобы она никогда не была использована», — цитирует РИА Новости Трампа.

При этом США до сих пор остаются единственной страной, когда-либо применившей атомное оружие против другого государства.

Оценивая ядерные арсеналы прочих держав, Трамп выразил уверенность, что Китай в течение ближайших четырех-пяти лет окажется в состоянии «догнать США».

Ранее СМИ узнали, что президент Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая говорит о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы.

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paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

Uynachalnica

А у них кроме кадыровых кого-то награждают еще?

Удавиков

зама (правую руку) чубайса арестовали, но чубайс типа не в курсе был воровства, уже не смешно

userkc

все эти медали предполагают выплаты и надбавки к пенсии в будущем, заботливый отец