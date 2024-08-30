НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Истребитель F‑16 ВСУ по ошибке сбил украинский Patriot

Источник:
Sibnet.ru
343 3
Истребитель F-16
Фото: Tech. Sgt. Christopher Ruano

Полученный Украиной истребитель F-16 был по ошибке сбит украинским ЗРК Patriot, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Месь был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах  написали, что он "не справился с управлением»,— написала Безуглая в своем телеграм-канале.

По ее словам, F-16 был сбит 26 августа, то есть в день, когда Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар. Безуглая раскритиковала военное руководство Украины из-за того, что после инцидента ни один из генералов не был наказан, а командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук не снят с должности.

О том, что ВСУ потеряли один из первых переданных стране истребителей F-16, накануне сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Он предположил, что самолет разбился в результате ошибки пилота.

Позднее Генштаб ВСУ признал потерю истребителя. «В ходе воздушного боя F-16 продемонстрировали высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты. <...> Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб», — говорится в заявлении.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. СМИ сообщили, что ВСУ передали первые десять американских истребителей.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Боррель призвал снять ограничение на применение оружия по России
Замглавы ЦРУ признал успехи сил российской армии
Трамп указал на риск мировой войны из‑за атаки на Курскую область
Беспилотник атаковал нефтехранилище в тысяче километров от Украины
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Украина испытала первую баллистическую ракету
СМИ узнали о подготовке Украиной удара по центру России
Зеленский придумал новый план победы над Россией
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

Uynachalnica

А у них кроме кадыровых кого-то награждают еще?

Удавиков

зама (правую руку) чубайса арестовали, но чубайс типа не в курсе был воровства, уже не смешно

userkc

все эти медали предполагают выплаты и надбавки к пенсии в будущем, заботливый отец