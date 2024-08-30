Истребитель F‑16 ВСУ по ошибке сбил украинский Patriot

Полученный Украиной истребитель F-16 был по ошибке сбит украинским ЗРК Patriot, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Месь был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах написали, что он "не справился с управлением»,— написала Безуглая в своем телеграм-канале.

По ее словам, F-16 был сбит 26 августа, то есть в день, когда Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар. Безуглая раскритиковала военное руководство Украины из-за того, что после инцидента ни один из генералов не был наказан, а командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук не снят с должности.

О том, что ВСУ потеряли один из первых переданных стране истребителей F-16, накануне сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Он предположил, что самолет разбился в результате ошибки пилота.

Позднее Генштаб ВСУ признал потерю истребителя. «В ходе воздушного боя F-16 продемонстрировали высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты. <...> Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб», — говорится в заявлении.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. СМИ сообщили, что ВСУ передали первые десять американских истребителей.