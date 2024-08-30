Истребитель F‑16 ВСУ по ошибке сбил украинский Patriot

Полученный Украиной истребитель F-16 был по ошибке сбит украинским
ЗРК Patriot, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея
"Moonfish" Месь был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за
дискоординации между подразделениями. В докладах написали, что он "не справился с
управлением»,— написала Безуглая в своем телеграм-канале.
По ее словам, F-16 был сбит 26 августа, то есть в день, когда Россия нанесла по
Украине массированный ракетный удар. Безуглая раскритиковала военное
руководство Украины из-за того, что после инцидента ни один из генералов не был
наказан, а командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук не снят с
должности.
О том, что ВСУ потеряли один из первых переданных стране
истребителей F-16, накануне сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на
американского чиновника. Он предположил, что самолет разбился в результате
ошибки пилота.
Позднее Генштаб ВСУ признал потерю истребителя. «В ходе
воздушного боя F-16 продемонстрировали высокую эффективность, бортовым
вооружением было сбито четыре крылатых ракеты. <...> Во время захода на
следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже,
самолет потерпел катастрофу, летчик погиб», — говорится в заявлении.
В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил
о прибытии F-16 на
Украину. СМИ сообщили, что ВСУ передали первые десять американских
истребителей.