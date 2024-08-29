Нейросеть GigaChat возродит утраченный том «Мертвых душ»

Фирменная нейросеть Сбербанка GigaChat приступила к восстановлению второго тома «Мертвых душ» Николая Гоголя, сообщает пресс-служба кредитной организации. Это произведение было утрачено 172 года назад.

«Благодаря искусственному интеллекту читатели смогут встретиться со старыми героями и узнать новых персонажей, какими их мог видеть великий писатель. Это будет первый в мире роман, который воссоздала нейросеть», — говорится в сообщении.

Чтобы GigaChat смог написать сюжетные линии и образы гоголевских героев, он прошел специальное обучение. Историки и литераторы познакомили нейросеть с творчеством Гоголя, его уникальным стилем, архивами, письмами, сохранившимися главами и черновиками второго тома.

Изначально Гоголь планировал написать трилогию. Первый том под названием «Похождения Чичикова, или Мертвые души» был издан в 1842 году. Над второй частью писатель работал десять лет, однако в ночь на 24 февраля 1852 года сжег почти законченную рукопись.