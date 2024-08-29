Сербии предложили поддержать антироссийский фронт

Сербия должна сделать выбор между ЕС и Россией и поддержать «единый фронт против России», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в колонке для сербского издания «Политика».

Макрон отметил, что Сербия является частью Европы как географически, так и исторически. При этом Белграду нужен сильный и суверенный Европейский союз, чтобы защищать и продвигать свои интересы.

В этой ситуации он призывает Белград окончательно сделать выбор между Брюсселем и Москвой и называет «иллюзией» вариант с вечным балансированием между противоборствующими силами.

Президент Франции при этом не упоминает в тексте напрямую бомбардировки Сербии странами НАТО, однако признает, что между Белградом и Западом сохраняются противоречия, корни которых лежат в недавнем прошлом.

«Эти болезненные воспоминания, как и эти вопросы, не должны отвлекать граждан Сербии от того, что очевидно: их место в Европе, рядом с Францией», — намекает Макрон.