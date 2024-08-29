США подтвердили потерю первого F‑16 на Украине

Украина потеряла первый из поставленных ей истребителей F-16, подтвердил официальный представитель американских властей.

Инцидент случился 26 августа, спустя несколько недель после прибытия первых американских истребителей на территорию Украины, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свой анонимный источник.

Как утверждает американский чиновник, F-16 не был сбит, крушение произошло из-за ошибки пилота. При этом Пентагон официально не стал подтверждать факт крушения и комментировать состояние пилота. ВВС Украины также не подтвердили падение F-16.

При этом мэр Луцка Игорь Полищук сообщил 28 августа, что при выполнении боевого задания 26 августа погиб подполковник Алексей Месь, заместитель командира оперативной группы из 114-й бригады тактической авиации.

До этого пресс-служба 144-го истребительного крыла Воздушных сил Нацгвардии США сообщала, что Алексей Месь проходил обучение на F-16 в США. 31 июля ВСУ получили первую партию F-16.