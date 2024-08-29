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Российские танки Т-80БВМ сделали неуязвимыми

Источник:
Sibnet.ru
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Российские танки Т-80БВМ благодаря новой дополнительной защите стали неуязвимы для беспилотников с кумулятивной боевой частью, сообщает корпорация «Ростех».

Отмечается, что штатная дополнительная защита стала всеракурсной. Башня получила динамическую защиту, надгусеничные полки теперь прикрывают двойные боковые экраны, пишет РИА Новости.

Также российские танки оснащают специальной «накидкой», которая маскирует их тепловую, радиолокационную и визуальную заметность.

Благодаря доработкам у отечественных боевых машин почти не осталось слабых мест, куда их мог бы поразить дрон, подчеркнули разработчики.

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paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

Uynachalnica

А у них кроме кадыровых кого-то награждают еще?

userkc

все эти медали предполагают выплаты и надбавки к пенсии в будущем, заботливый отец