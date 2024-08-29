Сверхпрочный материал из графена и алмаза получили в России

Российские исследователи разработали ультрапрочный, стабильный и гибкий композит из графена и алмаза, который можно получить с помощью облучения материала ионами ксенона, сообщает пресс-служба НИТУ МИСИС.

«Ультратонкие двумерные алмазные пленки, способные сохранить целостность алмазоподобных структур, имеют потенциал во множестве областей, начиная от электроники и оптики, заканчивая биомедициной», — говорится в сообщении.

Открытие сделали при изучении того, как облучение пленок из графена при помощи ионов благородных газов влияет на их структуру. Интерес к процессу связан с тем, что в природе столкновения скоплений углерода с заряженными частицами приводит к образованию наноалмазов.

Опыты показали, что наноалмазы с диаметром от 5 до 20 нанометров действительно возникают в толще графена в том случае, если в пленке содержится как минимум шесть или более слоев этого двумерного углеродного материала.

При этом плотность наноалмазных включений в графеновой пленке напрямую зависит от того, насколько плотным был поток разогнанных ионов ксенона, которыми облучался графен. Это позволяет гибко управлять на его прочность, гибкость и другие параметры.