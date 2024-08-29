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Глубины озера Лох-Несс рассмотрели через голографическую линзу

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые из Университета Абердина использовали голографическую камеру для съемок глубин озера Лох-Несс. Исследователи с помощью новейшей технологии под названием weeHoloCam намерены изучить уникальную экосистему водоема.

Технология позволяет за одно погружение получать тысячи цифровых голографических изображений микроскопических морских организмов. Благодаря применению искусственного интеллекта, система автоматически классифицирует полученные данные, пишет Phys.org.

Команда работает на борту судна Deepscan. Во время первой экспедиции прибор зафиксировал исключительно детальные голографические изображения частиц планктона. Отмечается, что до этого weeHoloCam никогда не использовалась в пресной воде, только в океане.

Опустив камеру на глубину около двухсот метров, ученые обнаружили множество интересных данных, которые позволят получить более подробную информацию о биоразнообразии озера Лох-Несс.

После сбора информации приступят к детальному анализу полученных голографических изображений в лабораторных условиях. Планируется идентифицировать и классифицировать все обнаруженные организмы без необходимости их отлова.

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