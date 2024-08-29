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Операторов связи предостерегли от ускорения YouTube

Источник:
SOTAvision
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Главный радиочастотный центр предостерег отечественных провайдеров от внедрения собственных технологических решений для ускорения YouTube в России.

После искусственного замедления YouTube в начале августа клиенты провайдеров стали разрывать договоры, если интернет не обеспечивал доступ к видеохостингу. Операторы связи в этой ситуации решили самостоятельно ускорить YouTube.

В частности, провайдеры использовали технологию, которая перенаправляет трафик с российских серверов Google на европейские. Эксперты отмечали, что это законно, так как YouTube не заблокирован и не запрещен в России.

Надзорный орган после этого направил операторам связи поручение, в котором обязал исключить использование технологий искажения, фрагментации и подмены интернет-трафика. Тем самым операторам сообщили, что они должны не препятствовать ограничениям на сетях.

Это нужно для обеспечения возможности «незамедлительного ограничения доступа» информационным ресурсам в Сети на технических средствах противодействия угрозам. Провайдеров также попросили отчитаться об уже принятых мерах.

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paramedic

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у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

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А у них кроме кадыровых кого-то награждают еще?

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Арматы нет в войсках потому что военное дело, в т.ч. и в РФ , слава богу, эволюционирует,...