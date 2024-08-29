Операторов связи предостерегли от ускорения YouTube

Главный радиочастотный центр предостерег отечественных провайдеров от внедрения собственных технологических решений для ускорения YouTube в России.

После искусственного замедления YouTube в начале августа клиенты провайдеров стали разрывать договоры, если интернет не обеспечивал доступ к видеохостингу. Операторы связи в этой ситуации решили самостоятельно ускорить YouTube.

В частности, провайдеры использовали технологию, которая перенаправляет трафик с российских серверов Google на европейские. Эксперты отмечали, что это законно, так как YouTube не заблокирован и не запрещен в России.

Надзорный орган после этого направил операторам связи поручение, в котором обязал исключить использование технологий искажения, фрагментации и подмены интернет-трафика. Тем самым операторам сообщили, что они должны не препятствовать ограничениям на сетях.

Это нужно для обеспечения возможности «незамедлительного ограничения доступа» информационным ресурсам в Сети на технических средствах противодействия угрозам. Провайдеров также попросили отчитаться об уже принятых мерах.