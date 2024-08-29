Маркетплейс Wildberries столкнулся с масштабным сбоем

Пользователи Wildberries столкнулись с масштабным сбоем в работе маркетплейса. Согласно данным сайта Downdetector, россияне не могут открыть сайт, оформить заказ и даже увидеть товар.

Согласно статистике платформы, наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, в основном затронута европейская часть России. 47% жалоб связаны с работой сайта, 45% — с оформлением заказа, еще 32% пользователей жалуются на сбои в приложении.

Пользователи Wildberries также сообщают о проблемах с пополнением и просмотром баланса личного кабинета.

Пресс-служба Wildberries уточнила, что сбой был оперативно устранен, в настоящее время все сервисы маркетплейса работают стабильно. Причины аномалии представители компании не назвали.