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Маркетплейс Wildberries столкнулся с масштабным сбоем

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи Wildberries столкнулись с масштабным сбоем в работе маркетплейса. Согласно данным сайта Downdetector, россияне не могут открыть сайт, оформить заказ и даже увидеть товар.

Согласно статистике платформы, наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, в основном затронута европейская часть России. 47% жалоб связаны с работой сайта, 45% — с оформлением заказа, еще 32% пользователей жалуются на сбои в приложении.

Пользователи Wildberries также сообщают о проблемах с пополнением и просмотром баланса личного кабинета.

Пресс-служба Wildberries уточнила, что сбой был оперативно устранен, в настоящее время все сервисы маркетплейса работают стабильно. Причины аномалии представители компании не назвали.

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Экономика #Торговля
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