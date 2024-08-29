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Астрономы нашли на Солнце «доброе» пятно. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Необычное пятно в форме сердца образовалось на поверхности Солнца, сообщил астроном Сергей Богачев. Существовать пятно будет недолго, поскольку эти формы недолговечны.

«Оно действительно забавной формы, хотя, конечно, слишком маленькое. Хочется верить, что у Солнца все же огромное, горячее (и конечно доброе) сердце», — цитирует Богачева РИА Новости.

«Доброе» пятно в виде сердечка на Солнце
«Доброе» пятно в виде сердечка на Солнце
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Астроном добавил, что если бы Солнце было девушкой, пятно в виде сердечка можно было бы назвать мушкой или родинкой. Богачев пояснил, что такие пятна возникают в результате воздействия сильных магнитных полей.

Богачев также отметил, что за время своего существования «сердечное» пятно не произвело ни одной даже самой слабой вспышки, поэтому его можно назвать «добрым».

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paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

Uynachalnica

А у них кроме кадыровых кого-то награждают еще?

corrector

Арматы нет в войсках потому что военное дело, в т.ч. и в РФ , слава богу, эволюционирует,...