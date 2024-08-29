Астрономы нашли на Солнце «доброе» пятно. ФОТО

Необычное пятно в форме сердца образовалось на поверхности Солнца, сообщил астроном Сергей Богачев. Существовать пятно будет недолго, поскольку эти формы недолговечны.

«Оно действительно забавной формы, хотя, конечно, слишком маленькое. Хочется верить, что у Солнца все же огромное, горячее (и конечно доброе) сердце», — цитирует Богачева РИА Новости.

«Доброе» пятно в виде сердечка на Солнце Фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Астроном добавил, что если бы Солнце было девушкой, пятно в виде сердечка можно было бы назвать мушкой или родинкой. Богачев пояснил, что такие пятна возникают в результате воздействия сильных магнитных полей.

Богачев также отметил, что за время своего существования «сердечное» пятно не произвело ни одной даже самой слабой вспышки, поэтому его можно назвать «добрым».