Ядерное оружие защитит землян от космической угрозы

Ядерное оружие способно защитить Землю от ударов потенциально опасных астероидов, результаты соответствующего исследования обнародовали китайские ученые.

Согласно моделированию исследователей, риск столкновения астероида с Землей гораздо выше, чем показывают традиционные расчеты. Официально зарегистрированы более 30 тысяч астероидов, однако это лишь верхушка айсберга, уверены ученые.

При этом многие пока еще неизвестные космические объекты могут быть смертельно опасны для Земли, если их диаметр превышает 1 километр. Для защиты планеты требуется немедленная разработка космического оружия.

По оценкам ученых, самым эффективным способном воздействия на опасный астероид является ядерная боеголовка. В частности, системы «космической обороны» можно было бы разместить на орбите, пишет Scientia Sinica Technologica.

Однако появление такой технологии затрудняют международные законы, которые запрещают использование и размещение ядерного закона в космосе. Для создания глобальной системы обороны от астероидов на основе ядерного оружия потребуется их изменение.